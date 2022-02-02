Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Британські ВПС перехопили чотири російські бомбардувальники – Reuters

Винищувач Typhoon (праворуч) супроводжує російський військово-транспортний літак АН-26 поблизу берега Балтійського моря, архівне фото, червень 2019 року

Чотири російські бомбардувальники вдень 2 лютого наблизилися до повітряного простору Великої Британії, повідомляє агенція Reuters.

«Британія перехопила та супроводжувала чотири російські бомбардувальники, які наближалися до її зони інтересів, заявив речник Королівських Військово-повітряних сил», – ідеться в повідомленні агенції у твітері.

Кількома годинами раніше британське міністерство оборони повідомило, що «винищувачі швидкого реагування Typhoon… були підняті в повітря проти невідомих літаків, які наближаються до зони інтересів Великої Британії».

Телекомпанія Sky News повідомляла, що літаки були виявлені на північ від Шотландії.

Російські військові літаки часто не передають транспондерний код із зазначенням свого положення та висоти, не подають план польоту або не спілкуються з диспетчерами повітряного руху, створюючи потенційний ризик для цивільних авіалайнерів.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG