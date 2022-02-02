Британські ВПС перехопили чотири російські бомбардувальники – Reuters

Чотири російські бомбардувальники вдень 2 лютого наблизилися до повітряного простору Великої Британії, повідомляє агенція Reuters.

«Британія перехопила та супроводжувала чотири російські бомбардувальники, які наближалися до її зони інтересів, заявив речник Королівських Військово-повітряних сил», – ідеться в повідомленні агенції у твітері.

Кількома годинами раніше британське міністерство оборони повідомило, що «винищувачі швидкого реагування Typhoon… були підняті в повітря проти невідомих літаків, які наближаються до зони інтересів Великої Британії».

Телекомпанія Sky News повідомляла, що літаки були виявлені на північ від Шотландії.

Російські військові літаки часто не передають транспондерний код із зазначенням свого положення та висоти, не подають план польоту або не спілкуються з диспетчерами повітряного руху, створюючи потенційний ризик для цивільних авіалайнерів.