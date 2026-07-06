Британія запровадила санкції проти російських розробників хімічних отрут

Британське зовнішньополітичне відомство 6 липня оголосило про санкції щодо семи фізичних та двох юридичних осіб, відповідальних за розробку отрут «Новичок» та епібатидин. Влада Великої Британії звинуватила їх у причетності до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального у 2020 році та його загибелі у 2024 році, а також смерті британської громадянки Дон Стерджес, яка стала жертвою отруєння після замаху в Солсбері на колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля у 2017 році.

Перед самітом НАТО в Анкарі Британія «продовжує викривати та боротися з варварським використанням Росії хімічної зброї на полі бою та за її межами», йдеться у заяві.

До списку внесені п’ятеро співробітників наукового центру «Сигнал». Це директор центру Артур Жиров, його заступник Андрій Антохін, співробітники центру Олександр Махлай, Іван Кравцов та Віктор Таранченко. Крім того, до списків внесено директора Державного науково-дослідного інституту органічної хімії та технології (ДержНДІОХТ) Володимира Кондратьєва і директора Державного науково-дослідного випробувального інституту військової медицини Сергія Чепура.

Кондратьєв був співавтором статті про синтез епібатидину – саме ця отрута, як установили в незалежних лабораторіях, була застосована для смертельного отруєння Навального в лютому 2024 року в російській колонії. Антохін і Таранченко, як стверджується в заяві, досліджували «Новичок», використаний для отруєння Скрипаля в Солсбері у 2017 році, а згодом і Навального в російському Омську у 2020 році.

До списку включені також центр «Сигнал» та Державний науково-дослідний випробувальний інститут військової медицини. ДержНДІОХТ був включений до списку санкцій раніше.

Минулого тижня Рада Євросоюзу повідомила, що Брюссель запроваджує санкції проти шести росіян, які брали участь у розробці епібатидину. Їхні імена не збігаються з особами, включеними до британського списку санкцій.

Про те, що Олексія Навального було вбито надтоксичною отрутою екваторіальної жаби (епібатидином), стало відомо в середині лютого 2026 року – через два роки після смерті опозиціонера. Про це повідомили його соратники з посиланням на дані європейських лабораторій.

Видання The Insider 20 лютого писало, що Державний науково-дослідний інститут органічної хімії та технології (ДержНДІОХТ) у 2013–2014 роках опублікував дві статті про епібатидин. На публікацію від 2013 року звернув увагу журналіст Радіо Свобода Сергій Добринін. У ній йшлося про синтез отрути.

У другій публікації йшлося про токсичну дію епібатидину, вплив при різних способах застосування та способи його виявлення в організмі. Неназваний російський хімік, який говорив із The Insider, припустив, що епібатидин отримали не в ДержНДІОХТ, а в центрі «Сигнал». Після цього видання «Агентство» виявило в журналі "Вісті Академії Наук. Серія Хімічна» статтю «Синтез структурних аналогів епібатидину» від 2015 року. Шість із семи авторів цієї публікації, як з’ясували розслідувачі, – штатні співробітники «Сигналу».