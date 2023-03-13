Росія становить «найгострішу загрозу» безпеці Великої Британії – уряд

Росія далі залишається «найгострішою загрозою» безпеці Великої Британії, заявив британський уряд в огляді, опублікованому 13 березня.

У звіті під назвою Integrated Review Refresh 2023 оголошено про збільшення інвестицій в оборону на 5 мільярдів фунтів (це близько 6 мільярдів доларів) упродовж наступних двох років.

«Змінилося те, що наша колективна безпека зараз нерозривно пов’язана з результатом конфлікту в Україні», – йдеться в огляді, який оновлює підхід, оприлюднений у 2021 році.

Стосовно Росії в огляді також говориться, що мета Сполученого Королівства полягатиме в тому, щоб «стримувати та кинути виклик здатності та намірам Росії порушити безпеку Великої Британії, євроатлантичного та ширшого міжнародного порядку».

У документі також ідеться, що Китай «становить епохальний виклик тому типу міжнародного порядку, який ми хочемо бачити», а «поглиблення партнерства Китаю з Росією та зростання співпраці Росії з Іраном» є подіями, що викликають «особливе занепокоєння».

У довгостроковій перспективі Велика Британія прагнутиме збільшити свої «базові зобов’язання щодо витрат» на оборону з 2% ВВП до 2,5%, йдеться в огляді.