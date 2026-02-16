У Британії затримується запуск оборонного заводу для України

Запуск оборонного заводу компанії BAE Systems у Гласкоді в Уельсі, де мають виробляти артилерійські боєприпаси для України, відкладається щонайменше на пів року, повідомляє The Guardian.

Ідеться про підприємство, де у квітні 2024 року стався вибух. Очікувалося, що його введення в експлуатацію дозволить збільшити британські потужності з випуску 155-міліметрових артилерійських снарядів у 16 разів порівняно з 2023 роком та наростити постачання боєприпасів Україні.

Запуск виробництва планувався на літо 2025 року, але завод досі не відкритий. У BAE Systems підтвердили затримку, пояснивши, що торік було ухвалене рішення подвоїти проєктні потужності підприємства. До цього компанія випускала від трьох до п’яти тисяч снарядів калібру 155 міліметрів на рік. Навіть за планованого збільшення обсяги виробництва зростуть лише до приблизно 80 тисяч снарядів щороку, пише The Guardian.

Натомість німецький концерн Rheinmetall має намір вийти на рівень понад мільйон артилерійських снарядів на рік до 2027 року. За даними на 2023 рік, Україна витрачала від трьох до п’яти тисяч артилерійських снарядів на день.



