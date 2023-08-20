Україна, ймовірно, використовує С-200 як балістичну ракету – розвідка Британії

Українські військові, ймовірно, могли переобладнати зенітні ракети С-200 та використовувати їх як наземну балістичну ракету, йдеться в повідомленні Міністерства оборони Британії.

Британська розвідка вважає, що «у Росії почали тиснути на керівництво Повітряно-космічних сил РФ, зокрема на начальника штабу генерал-полковника Віктора Афзалова». Причиною цього стало посилення ППО над західною Росією, де «останнім часом почастішали атаки дронів».

«Удари глибоко всередині Росії є стратегічно важливими, оскільки президент Путін майже напевно вторгся в Україну, припускаючи, що це матиме незначний прямий вплив на росіян», – зазначає розвідка.

При цьому у Британії наголошують, що безпілотники стали «регулярно долітати до Москви». Також почастішали повідомлення про удари ракетами С-200, які у країнах НАТО позначають SA-5 Gammon.

«Цю зброю радянських часів вагою 7,5 тон і довжиною 11 метрів вилучено з озброєння України для ППО. Однак тепер вона, очевидно, використовується як наземна балістична ракета», – припускають у розвідці.