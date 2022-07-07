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Політика Великої Британії щодо України після відставки Джонсона не зміниться – МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що відставка прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона не змінить політику цієї країни щодо України.

«Безумовно, Борис Джонсон за час цієї війни проявив себе як людина смілива, і людина, яка не боїться брати на себе ризики. Згадати хоча б його візит до Києва в квітні. Він така персона, яку замінити дуже складно, ніколи не буде людини, схожої на нього. Але, я переконаний, що хто б не був прем’єр-міністром Великої Британії, політика і підтримка Британії щодо України залишиться незмінною. І ми будемо співпрацювати з ними і вони будуть надавати нам допомогу», – сказав Кулеба в ефірі телемарафону.

Президент Володимир Зеленський також відзначив «рішучу та безкомпромісну підтримку» Борисом Джонсоном України.

«Ми не сумніваємося, що підтримка Великої Британії збережеться, але ваше особисте лідерство й харизма робили її особливою», – сказав Зеленський, зателефонувавши 7 липня Джонсону.

7 липня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про свою відставку.

Після оголошення про відставку Джонсон пообіцяв, що Сполучене Королівство й надалі підтримуватиме Україну в її боротьбі з російською агресією.

«Хочу звернутися до народу України. Я знаю, що ми у Великій Британії продовжуватимемо підтримувати вашу війну за свободу стільки, скільки буде потрібно», – сказав Джонсон.

Борис Джонсон залишатиметься на посаді прем’єра, доки не буде обраний новий лідер Консервативної партії і лідер британського уряду. За даними BBC, вибори керівництва Консервативної партії відбудуться влітку, а офіційне оголошення нового прем’єр-міністра відбудеться на початку жовтня.

58-річний Джонсон прийшов до влади в грудні 2019 року.

Джонсон був першим лідером країни G7, який відвідав Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії. За цей час він вже двічі відвідав Київ.

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