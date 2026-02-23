Буданов анонсував новий обмін полоненими між Україною та РФ – «більше, ніж минулого разу»

Голова Офісу президента України Кирило Буданов сподівається, що новий обмін полоненими між Україною та РФ відбудеться вже цього тижня. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «Суспільне» 23 лютого.

«Ми працюємо над цим. Значна цифра. Більше, ніж минулого разу, скажімо так», – сказав він, не оприлюднивши додаткових деталей.

За словами Буданова, новий раунд переговорів може пройти, ймовірно, 26–27 лютого. Головною темою залишається питання територій, РФ продовжує наполягати на контролі над Донбасом.

5 лютого Україна в рамках 71-го обміну полоненими з Росією повернула з неволі 157 військових і цивільних громадян. Це – перший у 2026 році обмін полоненими. За даними координаційного штабу, з російської неволі визволено 150 військових і сімох цивільних українців.