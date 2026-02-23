Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Політика

Буданов анонсував новий обмін полоненими між Україною та РФ – «більше, ніж минулого разу»

Голова Офісу президента України Кирило Буданов
Голова Офісу президента України Кирило Буданов

Голова Офісу президента України Кирило Буданов сподівається, що новий обмін полоненими між Україною та РФ відбудеться вже цього тижня. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «Суспільне» 23 лютого.

«Ми працюємо над цим. Значна цифра. Більше, ніж минулого разу, скажімо так», – сказав він, не оприлюднивши додаткових деталей.

За словами Буданова, новий раунд переговорів може пройти, ймовірно, 26–27 лютого. Головною темою залишається питання територій, РФ продовжує наполягати на контролі над Донбасом.

Емоції та обійми під час першого у 2026 році обміну полоненими (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Емоції та обійми під час першого у 2026 році обміну полоненими (фотогалерея)

5 лютого Україна в рамках 71-го обміну полоненими з Росією повернула з неволі 157 військових і цивільних громадян. Це – перший у 2026 році обмін полоненими. За даними координаційного штабу, з російської неволі визволено 150 військових і сімох цивільних українців.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Форум

XS
SM
MD
LG