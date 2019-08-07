Дніпро: переселенець у суді довів своє право на соцвиплати через втрату здоров’я на шахті

На Дніпропетровщині шахтар-переселенець з колишнього Тореза (нині Чистякове) Микола Бугайов виграв суд і довів своє право на соцвиплати через втрату здоров’я під час роботи на шахті. Рішення на його користь ухвалив Третій апеляційний адміністративний суд у Дніпрі.

Згідно з постановою, суд залишив у силі рішення суду першої інстанції – Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 19 червня 2018 року, який визнав протиправною бездіяльність Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Дніпропетровській області щодо непризначення шахтареві страхових виплат у зв’язку з погіршенням стану здоров’я під час виконання трудових обов’язків.

Посадовців Фонду соцстрахування суд зобов’язав призначити шахтареві страхові виплати.

Рішення набуло чинності з моменту проголошення.

53-річний переселенець Микола Бугайов має 26 років трудового стажу на шахті, 18 з них – в шкідливих умовах, проте для отримання статусу інваліда й соцвиплат від держави чоловікові не вистачало одного документа – акту П-4 з шахти, яка залишилася на окупованій території Донбасу.

Три роки поспіль посадовці відмовляли йому в оформленні соцвиплат, вимагаючи документ, який неможливо дістати. Тоді чоловік подав до суду.

Юристи правозахисної групи «Січ» зауважували, що є підстави звернутися і до Європейського суду з прав людини – з позовом проти держави, яка законодавчо не врегулювала це питання.