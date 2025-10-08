Бундестаг проголосував за скасування прискореної видачі паспортів Німеччини

Бундестаг на засіданні 8 жовтня проголосував за скасування права на прискорену натуралізацію у Німеччині. Можливість отримати громадянство за три роки була додана до законодавства попереднім урядом у 2024 році та набрала чинності влітку того ж року.

Закон дозволяв видавати громадянство за три роки людям, які вільно володіють німецькою мовою, фінансово забезпечують себе і свою сім’ю без державної допомоги, які склали іспит на знання законів країни і показали «особливі заслуги в інтеграції», а також подружжю громадян Німеччини – для них додаткових вимог не було.

Блок ХДС/ХСС, який переміг на виборах у Бундестаг у лютому, критикував експрес-громадянство вже у передвиборчій програмі. Скасування закону було прописане в коаліційному договорі ХДС/ХСС та Соціал-демократичної партії країни. Наприкінці травня міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добрінт заявив в інтерв’ю Bild, що експрес-натуралізація «створила додаткові стимули для нелегальної міграції».

Для скасування закону поправки має ухвалити Бундесрат, представництво 16 регіональних урядів Німеччини, зазначає DW.



