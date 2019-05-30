Після бунту Одеську колонію хочуть закрити

Після бунту Одеську колонію №51 планують законсервувати, повідомив начальник південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції Олександр Малахов. За його словами, будівля занадто сильно постраждала для подальшого функціонування, хоча до бунту можливість закриття колонії не розглядалася.

«Нами, дійсно, подано на розгляд комісії Міністерства юстиції матеріали щодо консервації 51-ї установи. Через ці події, які трапились, є неможливість її функціонування і на даний час ми чекаємо на результати розгляду цього питання в Міністерстві юстиції», – заявив Малахов в коментарі Радіо Свобода і додав, що це буде найближчим часом.

За попередніми оцінками, постраждали чергова частина і службові кабінети адміністрації, зруйновані дільниця пасивного контролю і банно-пральні комплекси, а також окремі частини відділень установи. Після консервації ув’язнених планують розподілити по інших в’язницях південного регіону, зокрема до 83-ї, 72-ї та 10-ї, а також, можливо, відправити в інші регіони.

В інтерв’ю Радіо Свобода отець Дмитро з Одесько-Балтської єпархії Православної церкви України, який займається духовним вихованням в місцях ув’язнення, казав, що про розформування колонії говорили давно, але Малахов заперечує цю інформацію. Долю землі вирішуватиме місцева влада, каже він.

Малахов також покладає відповідальність за конфлікт винятково на ув’язнених і заперечує, що деякі з них постраждали під час бунту (повідомлялося про щонайменше двох постраждалих в’язнів – ред.).

За словами виконувача обов’язків начальника філії державної установи «Центр охорони здоров’я ДКВС України» в Одеській області Аліни Фаліс, жоден з ув’язнених не звертався в день бунту із травмами до санітарної частини.

За офіційною інформацією, з більш ніж 450 ув’язнених в бунті спочатку взяли участь близько 200 людей, потім – сотня, решта – розійшлися по секторах.

Причиною бунту адміністрація називає провокації з боку шістьох «кримінальних авторитетів», яких викликали для переведення в інші колонії.

Самі ув’язненні на відеозапису активістів кажуть, що цих шістьох почали бити працівники колонії, що і стало причиною бунту. Також, за офіційною інформацію, травми різної тяжкості отримали працівники 51-ї та 14-ї колонії, яка розташована поблизу. Зараз в установі запроваджено режим карантину, який триватиме до 7 червня.

27 травня в Одеській колонії №51, де відбувають покарання уперше засуджені люди, сталися заворушення: в’язні забарикадувалися всередині, були повідомлення про пожежу і сутички між протестувальниками та адміністрацією. Згодом поліція повідомила про взяття ситуації під контроль та відкриття провадження щодо дестабілізації ситуації в колонії, а прокуратура – про відкриття проваджень Державним бюро розслідувань (ДБР) за скаргами в’язнів.