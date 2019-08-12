У Нацполіції заявили про «суттєве послаблення» позицій нелегальних бурштинокопачів

За останні кілька років Нацполіції вдалося суттєво послабити позиції нелегальних бурштинокопачів, заявив голова Нацполіції Сергій Князєв.

«З метою захисту територій, на яких розміщені поклади бурштину, були створені цілодобові блокпости. Їх охороняли від 50 до 100 правоохоронців. Завдяки таким заходам правоохоронцям вдалося суттєво послабити позиції нелегальних копачів бурштину», – йдеться в повідомленні Нацполіції за підсумками участі Князєва у нараді в Житомирі з участю президента Володимира Зеленського.

За словами Князєва, існує низка питань, що потребують невідкладного вирішення в рамках протидії незаконному видобутку бурштину на території Житомирської, Рівненської і Волинської областей.

«Одним з таких питань є масовий характер залучення мешканців «бурштинових» регіонів до незаконного промислу», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський запропонував написати заяви на звільнення чиновникам, яких вважає причетними до схеми незаконного видобутку бурштину.

Незаконний видобуток бурштину відбувається в Житомирській, Рівненській та Волинській областях. До деяких районів незаконного промислу правоохоронці можуть потрапити лише під час спецоперацій.