Росіянка Бутіна має з’явитися на суді в США

Громадянка Росії Марія Бутіна 26 лютого вперше з’явиться в суді США після визнання своєї провини у відсутності в неї реєстрації «іноземного агента». Слухання в окружному суді Вашингтона відбудуться напередодні остаточного вирішення питання: чи має Бутіна відбувати покарання на території США, чи її депортують у Росію.

Адвокат Бутіної Роберт Дріскол заявив російському державному агентству новин ТАСС, що російський паспорт його підзахисної передали американській імміграційній владі. Це може означати, що ймовірність депортації Бутіної є вищою, ніж її відбування покарання в США.

Адвокат висловив сподівання, що остаточне рішення буде оголошене не пізніше ніж у квітні.

«Ми сподіваємося, що вона отримає вирок, еквівалентний терміну, який вона вже відбула, і що вона буде звільнена і незабаром після цього депортована», – заявив адвокат.

У грудні минулого року Бутіна визнала себе винною у змові для діяльності на території США як агент іноземного уряду. У судових документах зазначається, що прокурори висунули їй звинувачення у спробі проникнення в лави консервативних політичних організацій США, включаючи впливову Національну стрілецьку асоціацію.

Одним з аргументів сторони звинувачення були зв’язки Бутіної з колишнім російським законодавцем і членом керівництва російського Центрального банку Олександром Торшиним. За три місяці до арешту Бутіної Міністерство фінансів США запровадило проти Торшина фінансові санкції.

Цього місяця американський консервативний політичний активіст, який фігурує в справі Бутіної як її бойфренд, був звинувачений великим журі в штаті Південна Дакота у фінансових махінаціях.

У Кремлі назвали «безпідставними» звинувачення проти Бутіної, а президент Росії Володимир Путін наполягав на тому, що вона визнала себе винною під тиском.

29-річну студентку університету у Вашингтоні Марію Бутіну затримали 15 липня 2018 року.