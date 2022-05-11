У Росії вкотре звинуватили Україну в обстрілі прикордонної області, але вперше заявили про жертви

У Росії у Бєлгородській області вчергове заявили про обстріл нібито з боку України – губернатор області В’ячеслав Гладков повідомив про одного загиблого і шістьох поранених.



З початку російського військового вторгнення в Україну бєлгородський губернатор та керівники інших російських прикордонних регіонів неодноразово заявляли про нібито обстріли з боку України російської території. Проте цього разу російська місцева влада вперше повідомила про жертви внаслідок цих обстрілів.

Російська Бєлгородська область межує з Харківською та Сумською областями.

Конкретно це повідомлення українська влада наразі не коментувала. Втім у Генеральному штабі Збройних сил України фактично від початку російського вторгнення попереджали про можливі провокації сил РФ на своїй же території з метою дискредитувати українських військових і виправдати свої дії чи наміри, як-от ймовірність оголошення загальної мобілізації чи заміни офіційного формулювання Кремлем «військової операції» на «війну».

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України 12 квітня попереджали, що Росія може вдатися до терактів на власній території «для нагнітання антиукраїнської істерії».