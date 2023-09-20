Верховна Рада ухвалила в першому читанні зміни до бюджету

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про внесення змін до закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

За інформацією відомства, законопроєктом передбачено збільшення видатків державного бюджету на 328,5 млрд грн, зокрема, за загальним фондом – на 322,5 млрд грн та спеціальним фондом 6,0 млрд грн (шляхом збільшення надходжень у рамках програм бюджетної підтримки Європейського Союзу) для забезпечення реалізації проєктів щодо відновлення інфраструктури.

У Мінфіні також проінформували, що запропоноване збільшення видатків передбачається здійснити шляхом скорочення видатків загального фонду з урахування пропозицій головних розпорядників коштів на загальну суму 11,4 млрд грн, зокрема враховано економію коштів з обсягу платежів з обслуговування державного боргу на 10,7 млрд грн, збільшення доходів на 26,1 млрд грн (загальний фонд – 20,1 млрд грн, спеціальний фонд – 6,0 млрд грн – шляхом збільшення надходжень в рамках програм бюджетної підтримки Європейського Союзу). Також шляхом збільшення обсягу державних запозичень загального фонду на 298,8 млрд грн.

При цьому збільшено обсяг платежів з погашення державного боргу на 8,2 млрд грн, в тому числі погашення внутрішнього боргу збільшене на 23,6 млрд грн, погашення зовнішнього боргу зменшене на 15,4 млрд гривень.

Крім того, в законопроєкті передбачена бюджетна програма Міненерго для фінансової підтримки суб’єктам підприємництва паливно-енергетичного комплексу в обсязі 350 млн грн.