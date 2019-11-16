Каліфорнія: підозрюваний у стрілянині в школі підліток помер у лікарні

У Каліфорнії помер у лікарні підозрюваний у стрілянині в школі 16-річний Натаніель Берхоу. Про це повідомляє телеканал CNN.

Берхоу прийшов до школи у день свого 16-річчя, 14 листопада. Він відкрив вогонь по учнях старших класів, поранивши п’ятьох. Двоє з них померли у лікарні.

Одразу після свого вчинку Берхоу вистрілив собі в голову. 16 лютого він помер від отриманого поранення.

Поліція дійшла висновку, що напад був спланований, та не змогла визначити мотиви підлітка.

Збільшення кількості випадків масової стрілянини у Сполучених Штатах призвело до закликів громадськості переглянути збройне законодавство в країні.