Влада Центрально-Африканської Республіки 6 серпня оголосила, що більшість тих, хто взяли участь у референдумі про нову конституцію, підтримали її проєкт. Остаточні результати голосування, що відбулося тиждень тому, ще не підбиті, проте, за попередніми даними, за зміни голосували понад 95% виборців, повідомляє агенція Reuters.

Нова конституція, 14-та з моменту здобуття ЦАР незалежності в 1960 році, дозволить чинному президенту Фостену-Арканжу Туадері балотуватися на третій термін. Попередня конституція обмежувала кількість президентських термінів двома.

«За нової конституції лічильник президентства буде обнулений, і кожен, включно з Туадерою, може балотуватися, якщо забажає», – говорив перед референдумом радник президента Фідель Гуанжика.

Опозиція в ЦАР різко критикувала референдум, називаючи його недемократичним та шахрайським, а правозахисна організація Human Rights Watch вказувала на те, що перед голосуванням тиск уряду на опозицію, громадянське суспільство та засоби інформації в ЦАР посилився.

У Центрально-Африканській Республіці офіційно перебувають сотні російських військових радників. Крім того, там розміщені найманці угруповання «Вагнера». ЦАР кілька років тому стала однією з перших країн на африканському континенті, де зʼявилися вагнерівці. Окрім іншого, вони здійснюють охорону президента. За даними розслідувачів, російські найманці можуть бути причетними до тяжких злочинів, включно з убивствами.

Унаслідок військових переворотів до влади в кількох африканських країнах, включно з Малі та Буркіна-Фасо, прийшли проросійські режими. Там, як і в ЦАР, також були розміщені найманці угруповання «Вагнера».