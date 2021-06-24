Посланець ООН звинувачує російських найманців у порушеннях прав людини в ЦАР

Посланець ООН у Центральноафриканській Республіці (ЦАР), а також дипломати з США та Франції 23 червня звинуватили сили безпеки країни та їхніх союзників – російських військових у широкомасштабних порушеннях прав людини.

Росія допомагає президенту Фостену Арканжи Туадере боротися з повстанськими угрупованнями під час громадянської війни у цій багатій природними ресурсами країні, включно з розміщенням російських найманців і забезпеченням безпеки державних діячів.

Москва заявляє, що відправила тільки неозброєних «інструкторів» для навчання військових ЦАР.

Посланець Манкеур Ндіайе повідомив Раді Безпеки ООН, що порушення прав людини і міжнародного гуманітарного права «приписують Центральноафриканським збройним силам, двостороннім силам і іншому персоналу безпеки», маючи на увазі сотні російських воєнізованих формувань, розгорнутих в країні.

У березневому звіті ООН висловлювалося занепокоєння з приводу участі російських воєнізованих формувань в порушеннях прав людини разом з урядовими силами ЦАР, а в деяких випадках і миротворцями ООН. Передбачувані порушення включають масові страти без належного судового розгляду, насильницьке переміщення цивільного населення і не вибіркові напади на цивільні об’єкти.

Численні свідки і неурядові організації кажуть, що інструктори насправді є воєнізованими формуваннями «ПВК Вагнера», російського військового підрядника, пов’язаного з урядом, які разом з руандійський спецназом та миротворцями ООН активно беруть участь у боротьбі з повстанцями.

Росія значно збільшила свою присутність і вплив в бідній, але багатій ресурсами африканській країні, де громадянин Росії Валерій Захаров є радником президента Туадери з національної безпеки.

Уряд ЦАР надав дозволи на видобуток золота і алмазів російським компаніям, підозрюваним у зв’язках з російським бізнесменом Євгеном Пригожиним, близьким соратником президента Росії Володимира Путіна і людиною, який вважається главою Vagner Group.

Стурбованість діями російських військових у ЦАР висловили і посли США та Франції в ООН.

На початку цього місяця Франція призупинила фінансову допомогу і військове співробітництво зі своєю колишньою колонією. Париж звинуватив уряд у «співучасті» в антифранцузькій кампанії дезінформації, яку підтримує Росія.