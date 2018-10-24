У Карпатах пішов сильний сніг

У Карпатах 24 жовтня випав сильний сніг. Як повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, на горі Піп Іван температура знизилася до -3 градусів.

У Гідрометцентрі пояснили, що похолодання приніс циклон зі Скандинавії.

«В Українських Карпатах очікується мокрий сніг, у високогір’ї - сильний сніг. Утворення снігового покриву висотою 10-15 см, у високогір’ї - до 30 см!» – ідеться у повідомленні.

Як обіцяють синоптики, уже в суботу в Україні потеплішає до +12 +14 градусів, вказують американський сайт wunderground.com та сторінка Норвезького метеорологічного інституту. А далі на українців чекають ще кілька днів осіннього тепла.