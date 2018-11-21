Власники авто на «єврономерах» продовжують блокувати міжнародну трасу у Запоріжжі

21 листопада об 11:00 власники автомобілів на «єврономерах» поновили акцію протесту на трасі Харків-Сімферополь, що є частиною міжнародного шосе Е105 (Кіркенес, Норвегія – Ялта, Україна).

Учасники акції безперервно ходять по пішохідному переходу поряд з в’їздом на територію міста у Шевченківському районі Запоріжжя. До запорізьких активістів також приєдналися представники мелітопольської організації «АвтоЄвроСила». Як розповіли учасники протесту, блокування траси було припинено лише на нічний час.

«Скільки ми будемо стояти, це, як мінімум, залежить від результату голосування у Верховній Ради. Поки стоїмо – сьогодні має бути голосування , бо вчора депутати не схотіли голосувати за цю постанову. У нічний час ми не блокували, не перекривали. Зараз всі починають приїздити, люди всі ночували вдома. Вночі, як мінімум, це не безпечно ходити в цьому місці – тут пішохідний перехід не освітлений, нема розмітки, нічого взагалі. Вночі, аби не ризикувати людьми, ми не перекривали дорогу», – розповів координатор акції організатор акції у Запоріжжі, керівник організації «АвтоЄвроСила Запоріжжя» Влад Погорелов.

Напередодні запорізькі учасники акції протесту заявили, що вона матиме безстроковий характер.

За даними «Укравтодору», на 11 годину акції протесту власників авто на «єврономерах» тривали ще у 9 областях України: Волинській, Житомирській, Київській, Львівській, Одеській, Тернопільській, Полтавській, Рівненській, Чернігівській.

20 листопада в Україні власники автомобілів на «єврономерах» розпочали безстрокову акцію непокори. Вони вимагають зробити так, щоб розмитнення автомобіля обходилося не більше за третину від його вартості. Акції відбуваються по всій країні, часто їхніми складовими є перекриття доріг.

Нещодавно парламент ухвалив закон, який значно зменшує витрати на акцизний податок – втім, не для старих автівок, що не влаштовує протестувальників.

21 листопада депутати Верховної Ради відмовилися скасувати своє попереднє рішення щодо схвалення в другому читанні змін до Податкового кодексу щодо нових правил оподаткування авто на так званих «єврономерах».

Більше цікавих новин, які не потрапили на сайт, – у Telegram-каналі Радіо Свобода. Долучайтеся!