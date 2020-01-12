Чат-бот для Telegram допоміг викрити понад 200 торговців наркотиками онлайн – МВС

Міністерство внутрішніх справ повідомило про заблокування чат-ботом месенджера Telegram «СтопНаркотик» понад двохсот адрес, за допомогою яких здійснювалась торгівля наркотиками.

«На теперішній час за допомогою громадян було заблоковано 214 адрес у Telegram, що використовувалися зловмисниками для незаконного розповсюдження наркотиків, у тому числі шість «наркокрамниць», що працювали на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей», – зазначається на сайті відомства.

За цими даними, адреси на перевірку боту надсилали 3,6 тисячі користувачів.За час роботи чат-боту користувачі надіслали на перевірку: 4769 зображень; 7318 адрес у Telegram; 811 адрес веб-сайтів.