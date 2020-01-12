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12 січня 2020, Київ 15:14
Новини | Суспільство

Чат-бот для Telegram допоміг викрити понад 200 торговців наркотиками онлайн – МВС

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Міністерство внутрішніх справ повідомило про заблокування чат-ботом месенджера Telegram «СтопНаркотик» понад двохсот адрес, за допомогою яких здійснювалась торгівля наркотиками.

«На теперішній час за допомогою громадян було заблоковано 214 адрес у Telegram, що використовувалися зловмисниками для незаконного розповсюдження наркотиків, у тому числі шість «наркокрамниць», що працювали на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей», – зазначається на сайті відомства.

Важка ракета-носій Falcon 9 у вівторок 7 січня успішно вивела на орбіту чергову партію з 60 супутників, які мають створити глобальну мережу інтернет-системи Starlink. Ілюстраційне фото
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За цими даними, адреси на перевірку боту надсилали 3,6 тисячі користувачів.За час роботи чат-боту користувачі надіслали на перевірку: 4769 зображень; 7318 адрес у Telegram; 811 адрес веб-сайтів.

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