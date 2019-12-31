Новорічний путч, розбійник та жінки Яременка: головні меми та тренди 2019 року

Протягом всього 2019 року команда соціальних мереж Радіо Свобода збирала реакції соціальних мереж на найбільш резонансні події. Деякі з них змушували плакати від сміху, а деякі – від сорому. Втім, можна впевнено сказати, що 2019 рік був яскравим. Ми пропонуємо згадати найбільш яскраві моменти, які обговорювали соціальні мережі. Втеча Порошенка У розпал передвиборчої кампанії низка українських видань поширила фотографію, на якій тоді ще чинний президент України Петро Порошенко нібито «втікає з мітингу в Житомирі». Найцікавіше те, що світлину поширювали у російському сегменті соціальних мереж, або ж проросійські політики українського походження.

Згодом виявилося, що світлина обрізана. На її повній версії можна побачити, як Порошенко прямує до громадян, які стоять за огорожею.

Секс українців 11 січня 2019 року з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи вступили в силу зміни до Кримінального кодексу України, що посилюють відповідальність за сексуальне та домашнє насильство. Закон чітко визначає базові поняття Кримінального кодексу, пов’язані із сексуальними злочинами, а також чітко визначає покарання за них. Зміни до Кримінального кодексу, які вступають в силу 11 січня, викликали особливий ажіотаж в суспільстві. Багато хто почав відверто кепкувати щодо положень, звертаючи увагу на пункт щодо згоди на сексуальний контакт.​ У фейсбуці почали з’являтись приклади «розписок» на секс, які буцімто українці повинні підписувати, навіть перебуваючи у шлюбі. Насправді, у законі акцент робиться більше на кваліфікацію ознак насильства, а не на форми письмових дозволів на статевий контакт.​

Ще одним із найбільш обговорюваних пунктів у змінах до Кримінального кодексу України, є питання щодо сексу в шлюбі.

Більше про зміни до Кримінального кодексу України читайте тут. «Стадіон, так стадіон» Дебати кандидатів у президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка стали однією з найбільш обговорюваних тем між першим та другим туром виборів. Увечері 19 квітня вони відбулись на НСК «Олімпійський» у Києві. 3 квітня. Володимир​ Зеленський у своєму відеозверненні закликав Петра Порошенка взяти участь у дебатах на «Олімпійському» в Києві: «Дебати відбудуться перед народом України. Усі канали мають право транслювати дебати наживо. Усі журналісти мають право бути присутніми».

​4 квітня. Уночі Порошенко записав відеозвернення у відповідь. «Правила дебатів прописані в законі про вибори президента, почитайте, будь ласка. Вони можуть відбуватися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей… Але стадіон, так стадіон. Я чекаю на вас, Володимире Олександровичу», – сказав Порошенко.

Вислів «Стадіон, так стадіон», судячи з ажіотажу, увійде в історію українських політичних мемів.

Ввечері цього ж дня Зеленський запропонував призначити «незалежним арбітром» на дебати Юлію Тимошенко, яка посіла третє місце на виборах президента у першому турі.

5 квітня. Уночі Порошенко записав нове відеозвернення: «Не бійтеся, дебати це не страшно, це нормальна політична традиція… Володимире Олександровичу, не шукайте причин і не ставте умов. І ніким не прикривайтеся. Це – некрасиво. Будьте мужиком. Приходьте на дебати». «Голосуй за Порошенка» У квітні, в самий розпал передвиборчої кампанії Володимира Зеленського та Петра Порошенка в соціальних мережах почали поширювати відео, де невідомий чоловік виконує пісню «Голосуй за Порошенка» та грає на баяні.​

Пісня стала настільки вірусною, що її вже можна сміливо назвати неформальним передвиборчим гімном кампанії Порошенка. Справа в тому, що головним його передвиборчим меседжем можна назвати вислів «Або Порошенко, або Путін». Тож, пісня знайшла відгук у серцях не лише у прихильників тодішнього президента, а і в його супротивників.

Згодом журналісти Радіо Свобода знайшли автора найбільш популярного мему виборів президента 2019. В інтерв’ю Саса – так його і називайте (так, ми правильно написали) – зізнався, що голосувати за Порошенка не хотів, а за Зеленського тим більше. Дарка Гірна та Влад Крилевський поговорили про те, як Саса створив шедевр, чим займається у буденному житті, та як дізнався про те, що став героєм мемів.

Дематюкація мови 2 липня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт «Про протидію лихослів’ю» (про дематюкацію мови)». Ініціатором законопроєкту виступила народний депутат Ольга Богомолець. Законодавча ініціатива стосується публічних осіб та ЗМІ і не зачіпає сферу особистого життя людей. Документом передбачені адміністративні штрафи за нецензурну лексику. Кошти, які могли б надходили до бюджету з виплати штрафів, пропонувалось віддавати Українському культурному фонду – на розвиток української культури і мови.

Звісно, ми б навели більше мемів на цю тему, але у багатьох із них є матюки, що суперечить нашій редакційній політиці. Краще наведемо пост ексочільниці МОЗ про користь від матюків, яка також стала реакцією на законопроєкт.

Згодом комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики проголосував за скерування на доопрацювання законопроєкту. «Вийди звідси, розбійник» Президент України Володимир Зеленський 10 липня вигнав із наради секретаря Бориспільської міської ради Ярослава Годунка. Це відбулося під час обговорення проблем бориспільської лікарні. Годунок постійно щось вигукував з місця, на що Зеленський сказав, що знає про його судимість за розбій і просить вийти із зали. «Вийди звідси, розбійник ти. Погано чуєш? Вийдіть, будь ласка, будете на райадміністрації сидіти, кричати», – сказав Зеленський Годунку.

На репліку останнього, що «всі є президентом», Зеленський сказав: «Ти точно не президент, бо в президента немає криміналу… Іди гуляй»

Ярослав Годунок під час виборів активно агітував за Володимира Зеленського. Однак президент того, чи то не знав, чи то на те не зважив, коли виганяв місцевого чиновника із засідання в Борисполі. Годунок не на жарт образився: зачепили гідність. Хоча сам неодноразово не добирав слів, коли спілкувався з місцевими чиновниками: вигадував образливі прізвиська й підвищував голос. Читайте інтерв'ю із ним тут. Путч Порошенка Навіть попри те, що Петро Порошенко не отримав перемоги на президентських виборах, його прізвище й далі фігурувало в політичних дискусіях. «Я дуже засмучена, але іншого шляху поки немає. Він залишається до грудня. Саме на грудень Петро готує Путч», – написала народна депутатка від «Слуги народу» Ліза Богуцька комусь на ім’я «Леночка». У листуванні, яке помітили на її телефоні журналісти під час засідання, народна депутатка розповідає, чому міністра внутрішніх справ Арсена Авакова все ж залишать на посаді. Соціальні мережі почали жартувати стосовно «путчу Порошенка» і про можливі причини того, що Аваков все ж втримався на міністерській посаді.

Що шепоче Богдан? Ви напевне бачили це фото. Воно стало вірусним не лише в Україні. Голова Офісу президента України Андрій Богдан в інтерв’ю українській службі BBC розповів, що на відомому фото він говорив президенту України Володимиру Зеленському на вухо про ідею запропонувати меру Дніпра Борису Філатову парі.

«Це поради, це ідеї, які виникають. Якщо це зараз не сказати, а сказати потім, то буде втрачено момент. Ця найпопулярніша фотографія з Дніпра, коли я щось шепочу на вухо президенту. Тоді виникла ідея: давай озвучимо парі – або ти до такого числа зробиш, або звільняйся. Якби я це сказав через годину в офісі, воно не було б так актуально. От зараз – якраз це був той момент», – сказав Богдан. На своїй сторінці у фейсбуці він і сам відреагував на вірусне фото.

У липні Зеленський запропонував меру Дніпра Борису Філатову парі. Останній мав або відкрити відремонтований Центральний міст до Дня міста, або піти у відставку. Центральний міст відкрили ще до 14 вересня, коли Дніпро святкує День міста. А в прокуратурі заявили, що четверо людей перебувають у розшуку за підозрою в розтраті грошей під час ремонту мосту.

Яременко і його жінки Дипломат і громадський діяч Богдан Яременко був обраний у Верховну Раду 9-го скликання від партії «Слуга народу», є головою парламентського комітету з питань зовнішньої політики. Та українці в 2019 році запам’ятали його не за це.

30 жовтня у мережі з’явилися фото і відео буцімто телефонної переписки в залі парламенту Богдана Яременка у «чатах знайомств» щодо послуг інтимного характеру. Таку «переписку» опублікував сайт «Букви». Після цього Яременко сказав, що «не варто вірити усьому, що публікують нібито ЗМІ». Депутат заявив, що поширена у ЗМІ переписка є «провокацією» і зумисне спланованим розіграшем. Пізніше Яременко попросив вибачення за інцидент, в центрі якого опинився. «Не всі рішення бувають однаково вдалими. Я вилучив попередній пост і хочу вибачитися перед усіма, кому своїм необдуманим вчинком створив проблеми: від дружини і дітей до фракції і президента», – написав Яременко на сторінці у фейсбуці.