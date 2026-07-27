Центробанк Росії погіршив прогноз росту економіки на 2026 рік – до 0-1% ВВП

Банк Росії погіршив прогноз зростання російської економіки на 2026 рік, припустивши, що ВВП може взагалі не зрости. Згідно з оновленим середньостроковим прогнозом, економіка протягом наступного року зросте на 0-1% замість очікуваних раніше 0,5-1,5%.

Водночас Центробанк РФ підвищив прогноз інфляції до 6-7% проти попередніх 4,5-5,5%.

Голова Банку Росії Ельвіра Набіулліна пояснила перегляд прогнозу зміною оцінки пропозиції в економіці, зовнішніх умов, бюджетної політики та інфляційних ризиків. За її словами, навесні регулятор розраховував на швидше відновлення виробничих потужностей, проте ці очікування не справдилися. Набіулліна також зазначила, що зростання цін на пальне вже починає відбиватися на вартості широкого кола товарів і послуг, хоча ЦБ вважає цей чинник тимчасовим.

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Центробанк також переглянув оцінку державних фінансів. За словами Набіулліної, регулятор виходить із первинного структурного дефіциту бюджету на рівні 2% ВВП. За такого сценарію загальний дефіцит федерального бюджету може становити близько 3,6% ВВП, чи приблизно 8,2 трильйона рублів.

Глава ЦБ підкреслила, що це власна оцінка Банку Росії, яка може змінитись після внесення урядом проекту федерального бюджету.

Крім прогнозу щодо економічного зростання та інфляції, Банк Росії переглянув очікування щодо середньої ціни російської нафти, показників зовнішньої торгівлі та платіжного балансу.