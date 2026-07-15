Зеленський затвердив розширення фінансових санкцій проти РФ – під них потраплять криптовалюта й кліринг

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введе в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо внесення змін до секторальних санкцій проти фінансових установ РФ – про це Офіс президента повідомив 15 липня.

Йдеться про санкції, запроваджені в лютому 2023 року. Тоді вони були застосовані на 50 років до всіх банків, небанківських кредитних організацій, операторів платіжних систем, учасників фондового ринку, страхових компаній та інвестиційних фондів, зареєстрованих або розташованих у Росії.

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Як пояснює ОП, Національний банк України підготував нові пропозиції до цього рішення. Вони спрямовані на те, щоб завадити Росії використовувати сучасні фінансові інструменти для обходу санкцій, зокрема, криптовалюту:

«Відтепер санкції поширюються і на операторів платформ для обігу цифрових фінансових активів, криптовалютних сервісів, фінансових платформ та клірингових організацій. Будуть заборонені операції з віртуальними активами та використання платформ, сервісів чи продуктів, які дають можливість проводити операції з фінансовими і віртуальними активами».

Окремі положення указу, за повідомленням офісу, відповідають 19-му та 20-му пакетам санкцій Європейського Союзу проти Росії. Водночас Україна застосує ширший підхід, зокрема, запровадивши санкції щодо «всіх віртуальних активів, забезпечених російським рублем». У адміністрації президента очікують, що це ускладнить використання криптовалют для обходу санкцій.





«Санкції не можуть залишатися статичними, поки Росія постійно змінює механізми їх обходу. Оновлення секторальних санкцій означає, що під обмеження потрапляє не лише те, що Росія використовувала вчора, а й фінансова інфраструктура, яку вона створює для обходу санкцій завтра», – прокоментував уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

У червні президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо запровадження санкцій щодо 67 людей, а також продовження санкцій проти компаній, які обслуговують російський ВПК.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США й інші західні країни запровадили проти РФ низку санкцій, спрямованих на зниження здатності Москви вести війну, перекривши доступ до західних технологій. Однак Росія продовжує знаходити способи для обходу санкцій, їй вдається отримувати іноземні компоненти.