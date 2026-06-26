Зеленський підписав укази про санкції щодо 67 людей та проти компаній, які обслуговують російський ВПК

Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо запровадження санкцій щодо 67 людей, а також продовження санкцій проти компаній, які обслуговують російський ВПК.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, перше рішення стосується продовження санкцій проти компаній та їхніх засновників, які виробляють і модернізують російську вогнепальну зброю, створюють дрони та системи обміну даними для РФ, здійснюють метеорологічне й інформаційно-технічне забезпечення російської авіації.



Другий санкційний пакет містить 67 фізичних та одну юридичну особу, які підтримують збройну агресію Росії та служать РФ на тимчасово окупованих територіях. Серед них – так звані міністри, депутати, судді. Зокрема, директорка дитячого садка Раїса Прилипко, яка допомагала незаконно переміщувати дітей із тимчасово окупованих територій Донеччини до Росії, керівник агрофірми «МИР» Іван Доценко, що закликав представників бізнесу та аграріїв Херсонщини служити ворогу, і підприємство «Союзметалсервіс», яке забезпечує роботу захоплених окупантами металургійних, коксохімічних та вугільних підприємств Донеччини й Луганщини.



«Кожен, хто допомагає Росії вести війну проти України – на полі бою, в кабінетах окупаційних адміністрацій чи в інформаційному просторі, – повинен бути готовим до нових санкцій. Санкційний тиск на таких осіб лише зростатиме як в Україні, так і в інших країнах світу», – заявив радник, уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Раніше у червні Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО щодо застосування санкцій проти 10 російських мобільних операторів та інтернет-провайдерів.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США й інші західні країни запровадили проти РФ низку санкцій, спрямованих на зниження здатності Москви вести війну, перекривши доступ до західних технологій. Однак Росія продовжує знаходити способи для обходу санкцій, їй вдається отримувати іноземні компоненти.