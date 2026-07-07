Зеленський запровадив санкції проти екснардепа Берези, той відповів

Президент України Володимир Зеленський підписав укази щодо введення в дію кількох санкційних переліків на рішення Ради національної безпеки і оборони України – про це його офіс повідомив 7 липня.

За повідомленням, санкції стосуються, зокрема, постачальників обладнання для заводів російського військово-промислового комплексу, які виробляють компоненти для ракет, а також проти «російських пропагандистів».

Перше рішення стосується 30 юридичних осіб і 42 громадян Росії, причетних до виробництва верстатів і обладнання до них для підприємств російського ВПК. Це устаткування є «і прямою, і проміжною ланкою виробництва зброї».

«Серед тих, проти кого застосовані обмеження, – центр «Буревісник», що залучений до виробництва мінометних комплексів і самохідних артилерійських установок «Мальва» калібру 152-мм, а також компанія «КАМ-Інжиніринг», що є важливою ланкою у воєнному секторі Росії для фінальних випробувань вузлів бойової авіації та окремих ракетних систем», – зазначає Офіс президента.





До другого переліку увійшли 15 фізичних і вісім юридичних осіб, які «підтримують агресивну політику Росії щодо України, поширюють кремлівську пропаганду, перекручують факти й незаконно здійснюють діяльність на тимчасово окупованих територіях України».

Єдиним громадянином України в цьому списку є народний депутат Верховної Ради 8 скликання і колишній доброволець Борислав Береза. Підстав щодо запровадження санкцій Офіс президента не уточнює.

Береза прокоментував запровадження санкцій проти себе, пов’язавши їх зі своєю критикою влади:

«Чотирьохразовий ухилянт Зеленський запровадив санкції проти ветерана Берези. А взагалі мати одночасні санкції від Путіна і Зеленського – це бінго! Цікаво, а як вони це пояснять? Бо за викривання корупції та за критику влади – це буде прям в яблучко».

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Також санкції запровадили проти російського блогера Володимира Романова за підтримку війни та окупації українських територій. Офіс президента вказує на докази участі Романова в бойових діях, де блогер робить постріл із протитанкового ракетного комплексу по позиціях Сил оборони. Крім того, обмеження запроваджені проти колишнього військового льотчика, який воював у Сирії, а зараз пропагандиста Іллі Туманова.

Також санкції застосовані до колишньої спортсменки із синхронного плавання Марії Кисельової, яка є депутаткою Московської міської думи. Вона відвідувала тимчасово окуповані території України та публічно підтримує війну Росії проти нашої країни.

У травні 2026 року «Ощадбанк» повідомив, що комерційний суд міста австрійського Відня задовольнив його заяву про забезпечувальний захід щодо Берези. Суд зобов’язав екснардепа утриматися від поширення тверджень щодо так званої «угорської справи», коли в Угорщині затримали інкасаторів українського державного банку. Тоді банк зазначив, що заяву подали «за зареєстрованим місцем постійного проживання відповідача».