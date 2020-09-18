Газогін під Чабанами відновили для транспортування газу – ДСНС

Газогін під Чабанами Київської області відновили для транспортування газу, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Роботи по ліквідації наслідків розгерметизації тривають», – розповіли в ДСНС.

Інцидент на газовому трубопроводі високого тиску Уренгой – Помари – Ужгород, який постачає газ до Європи, стався близько 00:20 15 вересня. О 1:10 подачу газу перекрили. Жертв та постраждалих немає. Попередня причина аварії – розгерметизація газопроводу. «Оператор ГТС» повідомив, що роботу ділянки магістрального газопроводу біля Чабанів відновлять за два-три дні.

У Міністерстві енергетики повідомили, що транзит газу до Європи забезпечений у «заявлених об’ємах».

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 292 Кримінального кодексу України (пошкодження об’єктів магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводів).