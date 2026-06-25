Через чат із Зеленським омбудсмен ЄС розпочала розслідування щодо Урсули фон дер Ляєн

Уповноважена з прав людини в Євросоюзі Тереза Аньїнью розпочала розслідування щодо голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн. Приводом стала відмова Єврокомісії надати доступ до листування в закритому чаті, учасниками якого були президент України Володимир Зеленський та інші європейські лідери, повідомляє Berliner Zeitung.

Ідеться про чат, у якому також брали участь канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Розслідування стосується не змісту листування, а можливого порушення правил прозорості з боку Єврокомісії, яка відмовилася розкривати повідомлення.

Про існування чату стало відомо в січні 2026 року. Після цього нідерландське видання Follow the Money запитувало про доступ до листування, але отримало відмову. У Єврокомісії заявили, що публікація матеріалів може завдати шкоди міжнародним відносинам Євросоюзу з третіми країнами.

За даними ЗМІ, у листуванні, серед іншого, обговорювалися питання взаємодії європейських лідерів із президентом США Дональдом Трампом.

Розслідування триватиме кілька місяців. До середини липня представники Єврокомісії мають зустрітися з офісом європейського омбудсмена для обговорення обставин справи.