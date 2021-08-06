Розслідування щодо Чауса завершене – НАБУ

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування стосовно колишнього судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса, який, за даними слідчих, вимагав та одержав неправомірну вигоду у 150 тисяч доларів США.

«6 серпня 2021 року стороні захисту відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акту до суду. Підозрюваного викликали для допиту в НАБУ 5 та 6 серпня», – ідеться в повідомленні.

У НАБУ вказують, що Чаус від надання свідчень відмовився. «Однак слідство вже зібрало достатньо доказів для складання обвинувального акту», – додають в антикорупційному бюро.

Вищий антикорупційний суд України пізно ввечері 4 серпня ухвалив рішення про запобіжний захід для колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса – цілодобовий домашній арешт.

Національне антикорупційне бюро у серпні 2016 року заявило про задокументований факт одержання суддею Чаусом хабара в сумі 150 тисяч доларів.