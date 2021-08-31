Чехія вимагає від Росії дотримання закону для роботи школи при російському посольстві в Празі

Міністерство закордонних справ Чеської республіки надіслало дипломатичну ноту Росії, яка стосується проблем в роботі середньої школи при посольстві Росії в Празі.

«Чеська сторона рішуче відкидає твердження, що несе будь-яку частку відповідальності за зупинку роботи згаданої школи. Це відповідальність закладу, в даному випадку російської сторони, щоб школа виконувала всі умови і зобов’язання, які виходять з правових норм приймаючої країни», – наголошується в чеській дипломатичній ноті.

МЗС вказує на те, що закордонні школи, зареєстровані при місцевому міністерстві освіти, які здійснюють навчання, визнане чеською стороною, у своїй роботі повинні керуватись чинними правовими нормами Чеської республіки.

«Вчителі чи інший шкільний персонал не повинні, виходячи з логіки справи, користуватися дипломатичними пільгами при виконанні своєї вчительської професії», – йдеться в документі.

Іноземні школи в Празі працюють «без будь-якого стосунку до МЗС, тобто без реєстрації їхнього персоналу в Дипломатичному протоколі і без використання будь-яких пільг чи привілеїв».

Ще навесні 2021 року чеське МЗС наголосило, «що є неможливим, щоб учителі були акредитованим персоналом у відповідності до Віденської угоди про дипломатичні відносини». Учителі повинні володіти візою на право роботи в Чехії, на цій основі працює в Празі 18 середніх шкіл при інших посольствах, наприклад, болгарська, американська чи японська, лише російська середня школа ці правила порушує.

Натомість досі «Москва не зробила жодного кроку для того, щоб середня школа при російському посольстві в Празі могла регулярно працювати в новому навчальному році», заявляють у чеському уряді.

Зі свого боку Прага «пропонує російській стороні співпрацю при переведенні згаданої школи до позицію, яка тотожна з позицією інших закордонних шкіл, які працюють в Чехії», зазначено в ноті.

Зараз, як наголошує чеське МЗС, «залежить тільки від російської сторони, як вона вирішить справу зі згаданою середньою школою».

Натомість посольство Росії в Празі перекладає відповідальність за проблему на Чехію. У своєму зверненні до батьків школярів посольство наголошує, що здійснює кроки «для відновлення повноцінного функціонування освітнього підрозділу», пошуку «придатного варіанту, який би дозволив розпочати навчання дітей в улюбленій всіма нами школі».

Як повідомляють місцеві медіа, наразі Прага і Москва шляхом переговорів намагаються вирішити проблему роботи російської школи в чеській столиці.