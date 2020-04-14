У Чехії військові допоможуть соціальним установам боротися з COVID-19

У Чехії військові залучатимуться для забезпечення роботи соціальних установ у разі виявлення хворих на коронавірусну інфекцію. Зокрема, така допомога передбачена для будинків осіб старшого віку. Рішення про це ухвалив 14 квітня уряд Чеської Республіки.

Як написав у твітері міністр оборони Чехії Любомир Метнар, ідеться про 360 військових, які в соціальних установах надаватимуть допомогу персоналу. «Таким чином, після прикордонних переходів і карантину це ще один практичний приклад того, що армія допомагає там, де це потрібно», – наголосив міністр.

Речниця міністерства оборони Яна Зехмайстерова зазначила, що рішення уряду продиктоване браком персоналу в соціальних установах. «Брак і навантаження персоналу могли б у короткій перспективі поставити під суттєву загрозу життя і здоров’я людей, які в цих установах працюють», – вказала вона.

За інформацією міністерства охорони здоров’я Чехії, станом на кінець дня 14 квітня в країні зареєстровано 5308 осіб, інфікованих коронавірусом, 642 людини вилікувані, 161 особа померла. Інфіковані коронавірусом зареєстровані в понад 30 соціальних установах, усього їх у Чехії працює близько 1900.