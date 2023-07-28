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Російську тенісистку не пустили до Чехії на турнір WTA у Празі

Місяць тому уряд Чехії заборонив російським спортсменам брати участь у змаганнях на території країни

Російську тенісистку не пустили до Чехії на турнір WTA у Празі. Спортсменка залишила територію країни, повідомило чеське Міністерство внутрішніх справ.

Місяць тому уряд Чехії заборонив російським спортсменам брати участь у змаганнях на території країни.

За словами директора турніру Мирослава Малого, організатори поінформували решту тенісисток із російським і білоруським громадянством про те, що їх не допустять змагань у Чехії.

Ім’я спортсменки, якій відмовили у в’їзді, не повідомляють. Відомо, що заявки на турнір раніше подавали росіянка Євгенія Родіна і білоруска Олександра Соснович.

Минулого тижня російську тенісистку Віру Звонарьову не пустили на турнір WTA у Варшаві. Росіянка намагалася в’їхати за французькою візою. Польська влада назвала присутність Звонарьової на території країни небажаною.

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