Змін у пасажиропотоці з України до Чехії немає – посол

Посол України в Чехії Євген Перебийніс заявляє про відсутність змін у пасажиропотоці між країнами.

Коментуючи заяву чеського прем’єр-міністра Петра Фіали про те, що Чехія готується до різних сценаріїв розвитку подій довкола України, зокрема, надати допомогу біженцям з України, Перебийніс у коментарі Радіо Свобода заявив, що зараз не спостерігається значного збільшення кількості українців, які прилетіли чи приїхали до Чехії з початку тижня, коли з’явилася інформація про можливі скасування авіаперельотів.

«Ми поки що не обговорювали це питання із чеською стороною, адже в цьому поки що немає потреби. Зараз ми не спостерігаємо жодних змін у пасажиропотоці з України до Чехії. Є вільні місця в літаках, є вільні квитки. Тому все це нагнітання ситуації абсолютно штучне. Ми всі прекрасно знаємо, що переважна більшість українців, навіть якщо би відбувся напад з боку Росії, більшість стануть на захист своєї батьківщини», – заявив Радіо Свобода посол України в Чехії Євген Перебийніс.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, у Празі за участі посла України в Чехії відбулася дискусія, яка стосувалася можливого військового вторгнення Росії в Україну. Окрім Євгена Перебийноса, в обговоренні кризи взяли участь журналісти й оглядачі чеського видання Respekt, зокрема Ондржей Соукуп, який спеціалізується на політічних тематиці України та Росії.

Під час дискусії обговорювали питання можливих військових та дипломатичних розвитків кризи, яка загострилася між Україною та Росією. Зокрема обговорювалося питання залучення у війну всієї Європи, зокрема Чехії, у разі нападу Росії.

Також одним з ключових питань була допомога Чехії Україні. Зокрема, йшлося про зброю, про постачання якої міністерства оборони обох країн офіційно домовилися кілька тижнів тому.

Свідченням підтримки України з боку Чехії є й візити офіційних осіб – зокрема минулого тижня Україну відвідував міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. А цього тижня до Києва прилетів і мер Праги Зденек Гржиб.

14 лютого чеський прем’єр-міністр Петр Фіала заявив, що Чехія готується до різних ймовірних сценаріїв розвитку подій, враховуючи напруженість довкола України, зокрема, надати допомогу біженцям з України. Водночас він наголосив, що не втрачає надії на те, що до такої ситуації не дійде і що конфлікт все ж вдасться вирішити дипломатичним шляхом.

Напередодні міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський повідомив, що його країна готується до різних сценаріїв, зокрема і до можливої хвилі біженців з України на тлі загострення ситуації довкола українського кордону і накопичення там російських сил.