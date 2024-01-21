Українці у Чехії відзначили День соборності України (фото)

Кілька десятків українців зібралися на акцію з нагоди Дня Соборності України у центрі Праги. На знак єдності України вони об’єдналися у «живий ланцюг» на Карловому мосту, з’єднавши береги річки Влтави, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

Під час акції українці розгорнули великий синьо-жовтий стяг та хором співали народних пісень. У центрі чеської столиці вони також дякували Збройним силам України і закликали дати Україні більше зброї та звільнити полонених захисників полку «Азов». «Живий ланцюг» завершили виконанням гімну України.

Захід організувало Посольство України у Празі.

«Ми єдині. У нас є один спільний ворог, і це ворог не лише українців, а й усіх цивілізованих країн світу», – зазначив тимчасовий повірений у справах України у Чехії Віталій Усатий і подякував чехам за підтримку України.

Акцію «живого ланцюга» у Празі проводять вже кілька років поспіль. Українці, які давно проживають у Чехії та ті, хто втекли від російської війни, приходять також нагадати про повномасштабну агресію Росії проти України.

Щороку, 22 січня, у день проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки Україна відзначає День Соборності. Офіційно в Україні свято встановлено указом президента України «Про День соборності України» від 21 січня 1999 року.