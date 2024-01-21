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Українці у Чехії відзначили День соборності України (фото)

Українці у Чехії відзначили День соборності України, Прага, Чехія, 21 січня 2024 року
Українці у Чехії відзначили День соборності України, Прага, Чехія, 21 січня 2024 року

Кілька десятків українців зібралися на акцію з нагоди Дня Соборності України у центрі Праги. На знак єдності України вони об’єдналися у «живий ланцюг» на Карловому мосту, з’єднавши береги річки Влтави, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

Під час акції українці розгорнули великий синьо-жовтий стяг та хором співали народних пісень. У центрі чеської столиці вони також дякували Збройним силам України і закликали дати Україні більше зброї та звільнити полонених захисників полку «Азов». «Живий ланцюг» завершили виконанням гімну України.

Захід організувало Посольство України у Празі.

«Ми єдині. У нас є один спільний ворог, і це ворог не лише українців, а й усіх цивілізованих країн світу», – зазначив тимчасовий повірений у справах України у Чехії Віталій Усатий і подякував чехам за підтримку України.

Українці у Чехії відзначили День соборності України, Прага, Чехія, 21 січня 2024 року
Українці у Чехії відзначили День соборності України, Прага, Чехія, 21 січня 2024 року
Українці у Чехії відзначили День соборності України, Прага, Чехія, 21 січня 2024 року
Українці у Чехії відзначили День соборності України, Прага, Чехія, 21 січня 2024 року
Українці у Чехії відзначили День соборності України, Прага, Чехія, 21 січня 2024 року
Українці у Чехії відзначили День соборності України, Прага, Чехія, 21 січня 2024 року
Українці у Чехії відзначили День соборності України, Прага, Чехія, 21 січня 2024 року
Українці у Чехії відзначили День соборності України, Прага, Чехія, 21 січня 2024 року
Українці у Чехії відзначили День соборності України, Прага, Чехія, 21 січня 2024 року
Українці у Чехії відзначили День соборності України, Прага, Чехія, 21 січня 2024 року

Акцію «живого ланцюга» у Празі проводять вже кілька років поспіль. Українці, які давно проживають у Чехії та ті, хто втекли від російської війни, приходять також нагадати про повномасштабну агресію Росії проти України.

Щороку, 22 січня, у день проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки Україна відзначає День Соборності. Офіційно в Україні свято встановлено указом президента України «Про День соборності України» від 21 січня 1999 року.

День Соборності України: відзначили його і українці у Празі (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

День Соборності України: відзначили його і українці у Празі (фотогалерея)

22 січня у столиці Чехії відбулася акція до Дня Соборності. Українці зібралися у Празі, щоб відзначити день єдності, розгорнути великий український стяг, а також подякувати чехам за підтримку.

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