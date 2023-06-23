Україна напевно вступить до НАТО – президент Чехії

Україна «напевно отримає запрошення від Північноатлантичного альянсу, але станеться так аж після закінчення війни», вважає президент Чеської республіки Петр Павел.

На його думку, це станеться не на вільнюському саміті НАТО, а пізніше, після закінчення війни.

«Під час конфлікту це (вступ України до НАТО – ред.) було б нереалістично і несправедливо», наголосив чеський президент. На його думку, зараз потрібно здійснювати політичний та економічний тиск на Росію.

«На міжнародних форумах ми повинні зміцнювати негативне ставлення до російської агресії, щоб найбільше країн мали негативне ставлення до російської агресії й однозначно визнали Росію винуватцем війни», наголосив президент Чехії, додавши при цьому, що Чехія від початку війни є одним з найактивніших партнерів України.

Активна співпраця між Україною й Чеської республікою нині відбувається в багатьох галузях, зокрема, в економіці, освіті, культурі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розуміє, що його країна не зможе стати членом НАТО, поки перебуває у стані війни. Але на початку червня він також сказав Wall Street Journal, що в разі відсутності чіткого сигналу «Україні немає сенсу бути на цьому саміті» у Вільнюсі.