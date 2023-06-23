Україна очікує на «чіткі умови» вступу до НАТО – Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна очікує отримати на саміті Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі «чіткі умови» вступу до НАТО. Про це повідомляє CNN 23 червня.

«Я очікую, що нам буде даний чіткий, зрозумілий сигнал і формула, за якою ми однозначно станемо країною НАТО», – сказав він під час військового брифінгу в Києві. На саміті, сподівається Резніков, будуть «окреслені умови вступу» або визначено конкретну подію, яка послужить поштовхом для прийняття України в альянс і змусить цей процес «більше не бути незрозумілою розпливчастою формою відкритих дверей».

Питання членства України в альянсі є одним із кількох питань, які лідери обговорять під час зустрічі в литовській столиці наступного місяця.

Після зустрічі з президентом США Джо Байденом у Білому домі минулого тижня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ сказав: «На Вільнюському саміті ми надішлемо рішуче повідомлення підтримки та солідарності з Україною. І чітко дамо зрозуміти, що майбутнє України – в НАТО».

Столтенберґ додав, що очікує, що країни-члени домовляться про «багаторічну програму, за якою ми допоможемо просунути Україну до переходу від старих стандартів, обладнання, процедур, доктрин до стандартів НАТО». За його словами, ці кроки наблизять Україну до НАТО.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розуміє, що його країна не зможе стати членом НАТО, поки перебуває у стані війни. Але на початку червня він також сказав Wall Street Journal, що в разі відсутності чіткого сигналу «Україні немає сенсу бути на цьому саміті» у Вільнюсі.