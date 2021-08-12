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Суперкубок УЄФА: «Челсі» здобув перший трофей міжнародного сезону

До титулу переможця Ліги чемпіонів «Челсі» додав і успіх у поєдинку за Суперкубок

Чинний переможець Ліги чемпіонів лондонський «Челсі» додав до свого активу ще й Суперкубок УЄФА. У північноірландському Белфасті команда Томаса Тухеля лише в серії післяматчевих пенальті довела перевагу над тріумфатором Ліги Європи, іспанським «Вільярреалом».

В основний час матчу команди обмінялися голами – на 27-й хвилині в складі лондонців відзначився Хакім Зієш, а на 73-й хвилині рівновагу відновив Жерар Морено.

Овертайм забитих м’ячів не приніс, а в серії 11-метрових ударів героєм став іспанський голкіпер «Челсі» Кепа Аррісабалага, який відбив удар Рауля Альбіоля за рахунку 6:5 на користь англійського клубу.

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