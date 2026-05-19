Інститут Брукінґса: через міграційну політику США 145 тисяч дітей розлучили з батьками

Понад 145 тисяч неповнолітніх громадян США були розлучені щонайменше з одним із батьків у результаті антимігрантської політики президента Дональда Трампа, йдеться в дослідженні Інституту Брукінґса у Вашингтоні.

Від січня 2025-го до квітня 2026 року агенти імміграційної та митної поліції (ICE) затримали у США близько 400 тисяч людей. За розрахунками інституту, це зачепило 205 тисяч дітей, у тому числі 146 635 громадян США, у яких одного або обох батьків затримали. У дослідженні стверджується, що у 22 тисяч дітей були затримані обоє батьків.

Приблизно 36% постраждалих дітей були молодшими за шість років. Більш як половина (54%) дітей, чиї батьки були затримані, мають мексиканське походження, ще у 25% батьки були з Гватемали та Гондурасу.

Автори дослідження наголошують, що співробітники ICE зобов’язані запитувати у затриманих, чи є у них діти. Однак, за даними інституту, у багатьох випадках іммігрантів про це не запитують, або вони самі не говорять про дітей, побоюючись негативних наслідків для них.

Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS) офіційно повідомляло, що у 2025 році було затримано 18,2 тисячі іммігрантів, у яких є діти з громадянством США. Однак, на думку дослідників, ця цифра «напевно суттєво занижена».

Про те, що відбувається з дітьми, чиїх батьків затримали, відомо мало, зазначається в дослідженні. Діти, які не мають дозволу на перебування в країні, можуть бути депортовані, але, як зазначається в матеріалі, більшість із них є громадянами США. У деяких випадках дитина може вирушити до країни походження разом із депортованими батьками, але точних даних про кількість таких випадків немає. На основі розмов із громадськими організаціями та агентствами захисту дітей інститут дійшов висновку, що більшість дітей затриманих живуть із родичами або друзями сім’ї.

«ICE не розлучає сім'ї. Батьків запитують, чи хочуть вони бути депортовані разом зі своїми дітьми, чи ICE передасть дітей під опіку безпечній особі, яку вкаже батько. Це відповідає політиці імміграційного контролю, яку проводять попередні адміністрації», – заявив представник DHS у коментарі The Guardian.

Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії обіцяв радикально посилити імміграційну політику, зокрема, депортувати тих, хто вже перебуває в країні без належного статусу. Після повернення Трампа до Білого дому в січні 2025 року ICE фактично отримала право на масові депортації. Для цього навіть визначили спеціальну квоту – затримувати для подальшої депортації не менш як три тисячі людей на день.

Під час рейдів, які проводять співробітники імміграційної та митної поліції, загинули кілька людей. Серед убитих – двоє жителів Міннеаполіса, громадяни США Рене Ґуд та Алекс Претті. Їхня загибель викликала масові протести та різку критику на адресу міністерства внутрішньої безпеки та адміністрації Трампа.