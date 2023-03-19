У навчальному центрі на Чернігівщині загинуло четверо військових

На Чернігівщині в суботу, 18 березня, внаслідок надзвичайної події в Навчальному центрі імені князя Ярослава Мудрого загинули четверо військовослужбовців, йдеться в повідомленні Центру в фейсбуці.

«Причини та обставини з’ясовуються. Проводиться службове розслідування органами ДБР. Від імені командування та особового складу висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким наших загиблих побратимів», – йдеться у повідомленні.

169-й навчальний центр «Десна» імені князя Ярослава Мудрого – військова частина Збройних сил України, що спеціалізується на підготовці особового складу для різних родів Сухопутних військ України. Підпорядковується безпосередньо командуванню Сухопутних військ. Розташований в селищі Десна Чернігівської області.

17 травня 2022 року російські військові завдали ракетних ударів по селищу Десна на Чернігівщині, де розташований навчальний центр ЗСУ.

Внаслідок ракетного удару по селищу Десна на Чернігівщині загинули 87 людей, заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до учасників зустрічі Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

«Завершили роботи на «Десні». На жаль, статистика така: на «Десні» під уламками – 87 жертв… Уже без цих людей буде майбутнє України», – сказав Зеленський.