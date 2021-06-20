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Чернівецька ОДА повідомляє про підтоплення 17 сіл в області через зливи

Вода підтопила десятки домогосподарств і розмила під’їзні шляхи що сіл (ілюстративне фото)

У Чернівецькій області через сильні опади підтоплені будинки в 17 селах, повідомляє місцева обласна державна адміністрація 20 червня.

«Внаслідок зливних дощів підтоплено села Вікно, Погорілівка, Веренчанка, Брідок, Хрещатик, Ржавинці, Репуженці, Чорний потік, Бабин, Добринівці, Горошівці, Баламутівка, Юрківці, Боянчук, Товтри, Киселів, Кострижівка Чернівецького району», – йдеться в повідомленні пресслужби ОДА.

За даними місцевої влади, вода підтопила десятки домогосподарств і розмила під’їзні шляхи що сіл.

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Водночас Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє про підтоплення присадибних ділянок і господарств в дев’ятьох населених пунктах Чернівецької області.

«Станом на 18.00 годину 20 червня 2021 року рівень води поступово знижується. Залишаються частково підтопленими присадибні ділянки. Підтоплень житлових будинків та об’єктів життєзабезпечення немає», – йдеться в заяві рятувальників.

За даними служби, внаслідок негоди ніхто не постраждав. Зараз триває відкачування води на підтоплених ділянках.

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