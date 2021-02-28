Кількість жертв пожежі в чернівецькій лікарні зросла до двох – ДСНС

Внаслідок пожежі, що сталася в лікарні у Чернівцях, де лікують хворих із COVID-19, загинули дві людини, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За повідомленням, у ніч на 28 лютого в лікарні помер другий постраждалий під час пожежі, що зазнав 75% опіків тіла.

«27 лютого о 13:15 в Чернівцях у палаті на 2-му поверсі п’ятиповерхової будівлі міської клінічної лікарні № 1 попередньо стався спалах кисневої труби з подальшим загоранням. О 13:30 підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано. Внаслідок даної події загинули дві особи (друга особа, яка постраждала під час пожежі, померла в лікарні вночі 28 лютого). Евакуйовано 20 осіб. Вогнем знищено меблі й медичне обладнання на площі 30 м2», – повідомили у ДСНС.

У поліції 27 лютого повідомили, що почали розслідування за фактом пожежі.

«Поліцейські встановили, що займання, ймовірно, сталося внаслідок недотримання пожежної безпеки одним із пацієнтів у боксі відділення, де лікуються хворі на гостру респіраторну хворобу COVID-19», – йдеться в повідомленні.

У поліції уточнили, що призначили низку експертиз для встановлення обставин виникнення пожежі.

Водночас директор департаменту охорони здоров’я Чернівецької обласної держадміністрації Олег Чорний, зі свого боку, повідомив, що на цей час основна версія причини пожежі – самопідпал одного з важкохворих пацієнтів, який облив себе спиртом і підпалив.

«Цей пацієнт помер на місці. Вогонь стрімко перекинувся на іншого важкохворого. Зайнялися матраци, почали горіти прилади. Другий постраждалий зараз перебуває у критичному стані у цій самій лікарні з опіками 3–4-го ступеня», – сказав він в інтерв’ю виданню «Дзеркало тижня» 27 лютого.

За його словами, версії про вибух кисню чи замикання в електромережі відкидають.