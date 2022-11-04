Кабмін призначив колишнього міністра Чернишова главою «Нафтогазу»

Кабінет міністрів України призначив колишнього міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова головою правління НАК «Нафтогаз України».

«Призначити Чернишова Олексія Михайловича головою правління акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», – йдеться у розпорядженні уряду №983 від 3 листопада.

Це рішення набирає чинності з 4 листопада 2022 року.

3 листопада Верховна Рада схвалила відставку Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій.

1 листопада в «Нафтогазі» підтвердили, що голова правління компанії Юрій Вітренко йде у відставку. Він очолював НАК «Нафтогаз України» з 29 квітня 2021 року.