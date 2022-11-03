Рада підтримала відставку міністра Чернишова

Верховна Рада на засіданні 3 листопада підтримала проєкт постанови про відставку Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій.

Як повідомив у телеграмі член фракції «Голос» Ярослав Железняк, за таке рішення проголосували 279 депутатів.

«Рада схвалила звільнення з посади міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова, відкривши таким чином шлях на призначення головою «Нафтогазу», – написав Железняк. За його словами, голосування пройшло без звіту.

На сайті парламенту інформації про голосування наразі немає.

Сам Чернишов у фейсбуці подякував «усім, хто два з половиною роки працював разом у Мінрегіоні, усім, з ким спільно досягли результатів, за які не соромно».

Напередодні у Верховній Раді зареєстрували заяву про відставку міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова про відставку.

1 листопада в «Нафтогазі» підтвердили, що голова правління компанії Юрій Вітренко йде у відставку.

«Кабінет міністрів України своїм рішенням від 1 листопада 2022 року задовольнив заяву голови правління НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка про звільнення. Юрій Вітренко продовжить обіймати посаду очільника національної компанії до 3 листопада 2022 року включно», – вказано в повідомленні.

46-річний Вітренко очолював НАК «Нафтогаз України» з 29 квітня 2021 року.