Черкаська область перейшла в «червону» зону – міністр Немчінов

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 12 листопада перевела Черкаську область у «червону» зону через поширення COVID-19, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

«Червоний рівень епіднебезпеки передбачає ряд обмежень, які запроваджуються в регіонах. Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо. Обмеження не діятимуть, якщо 100 % працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані. Також для повністю вакцинованих громадян не діятимуть обмеження, встановлені для міжрегіонального транспортного сполучення», – нагадав міністр.

Черкащина є 18-м українським регіоном (включно із Києвом), де діятимуть обмеження «червоної» зони.

Ситуація з COVID-19 в Україні погіршується. За добу 8 листопада була зафіксована рекордна смертність від цієї хвороби за весь час пандемії, померли 833 пацієнти. Якщо брати до уваги число смертей на 100 тисяч людей, Україна перебуває на першому місці у світі, за абсолютними показниками Україну випереджає Росія.