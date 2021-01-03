У Чехії будуть активніше інтегрувати іноземців, які планують жити в країні

У Чехії з початком нового року набули чинності нові правила, що стосуються адаптації й інтеграції іноземців, які мають намір жити в цій країні.

Для тих, хто, починаючи з 1 січня 2021 року, буде вперше отримувати дозвіл на довгострокове перебування в Чехії, запроваджується обов’язкове проходження спеціального короткого адаптаційно-інтеграційного курсу протягом одного року з дня отримання посвідчення про такий дозвіл. Така ж вимога стосується й тих, хто буде вперше отримувати дозвіл на постійне перебування без попереднього проживання в Чехії.

Протягом чотиригодинного курсу іноземців познайомлять із головними правилами і обов’язками, які стосуються проживання в Чехії, а також із визначними історичними подіями країни, чеськими культурними традиціями.

Крім того, протягом курсу іноземці отримають інформацію про організації й інституції, які надають іноземцям безплатне консультування.

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Курс проводять професійні кваліфіковані лектори чеською мовою, а кваліфіковані перекладачі подають його зміст іще дев’ятьма мовами, серед яких є й українська.

Проходження курсу коштує 1500 чеських крон (на цей час це майже 2000 гривень, або понад 57 євро). Для цього потрібна попередня реєстрація онлайн, пройти курс можна в одному з 18 інтеграційних центрів. Ніяких іспитів чи тестів після закінчення курсу немає, про його закінчення видається посвідчення.

У разі невиконання вимоги пройти курс у річний термін порушникам загрожує штраф на суму до 10 тисяч крон (нині це понад 13 200 гривень, або понад 380 євро).

Нові правила не стосуються, зокрема, тих, хто на початок 2021 року вже перебуває в Чехії зі згаданими дозволами, біженців, прибульців із метою навчання чи іноземців-громадян країн Європейського союзу і членів їхніх родин.

За офіційними даними, у Чехії станом на кінець 2019 року проживало 151 960 громадян України.