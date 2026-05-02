Влада: у Сумській області під час робіт у полі загинув чоловік

У Сумській області під час робіт у полі загинув чоловік, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

«На жаль, під час робіт у полі в Краснопільській громаді загинув 45-річний чоловік Чоловік натрапив на ворожий дрон. Отримані травми виявилися несумісними з життям», – зазначив місцевий чиновник.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.



