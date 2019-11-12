Будівельні роботи на КПВВ «Чонгар» і «Каланчак» завершать 15 листопада – міністр

Будівельні роботи на контрольному пункті в’їзду-виїзду «Чонгар» та «Каланчак» на адміністративному кордоні з анексованим Росією Кримом завершать 15 листопада, повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у Facebook.

«Станом на вчора готовність режимної зони на КПВВ «Каланчак» – 97 %, на КПВВ «Чонгар» – 95%. У сервісній зоні змонтовано металоконструкції будівель автовокзалу, центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) та будівлі відпочинку водіїв», – розповів Криклій.

Він наголосив, що роботи розпочалися на початку жовтня.

«Облаштовані мережі зовнішнього водопостачання та водовідведення, ведуться оздоблювальні роботи, почалося меблювання приміщень та роботи з благоустрою території», – зазначив Криклій.

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв заявляв, що роботи почалися 20 вересня.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольних пункту в’їзду / виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».