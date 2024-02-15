ВМС: Росія вивела в Чорне море три кораблі, зокрема носій ракет

У Чорному морі станом на ранок 15 лютого на чергуванні перебувають три російські кораблі, серед яких – один носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом – до чотирьох ракет, повідомили Військово-морські сили ЗСУ.

За цими даними, в Азовському морі чергує один російський корабель, у Середземному морі – два, з яких один – носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп – до восьми ракет.

Напередодні українська влада заявила, що російський великий десантний корабель «Цезар Куніков» біля берегів окупованого Криму неподалік Алупки знищили ударні морські дрони Magura V5.

У ВМС України заявили, що після ураження «Цезаря Кунікова» у Чорному морі з 13 кораблів Чорноморського флоту Росії «у строю» залишається лише п’ять одиниць.