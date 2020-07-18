Українські силовики провели міжвідомчі навчання в Чорному морі

Українські силові структури повідомили про спільні міжвідомчі навчання в Чорному морі.

Зокрема, як поінформувала Державна прикордонна служба України, в заходах узяли участь підрозділи Південного регіонального управління, Регіонального управління Морської охорони ДПСУ і Військово-морських сил Збройних сил України.

«Спільне практичне тренування передбачало дії резервів відомств у разі збройної агресії умовного противника на територію України. Основні тактичні дії розгорнулись на острові Зміїний, куди також на посилення висунулись спецпризначенці Південного регіонального управління, яких було доставлено прикордонною авіацією та корабельно-катерним складом Морської охорони. Дати збройну відсіч противникові одночасно вийшли й корабельні тактичні групи і військовослужбовці окремого батальйону морської піхоти ВМС України, які десантувалися на острів… Окрім питань злагодженості та взаємодії підрозділів обох відомств, військовослужбовці відпрацювали й практичні вправи з бойовою стрільбою», – повідомили в ДПСУ. Дату проведення навчань у повідомленні не уточнили.

Попереднього дня, 17 липня, про ці навчання з питань організації взаємодії при реагуванні на кризові ситуації в морі повідомляли також ВМС.

«В акваторії Чорного моря проведено міжвідомче та міжвидове тренування корабельно-катерних тактичних груп Військово-морських сил Збройних сил України у взаємодії з підрозділами морської піхоти, морської авіації, сил і засобів Повітряних сил Збройних сил України і Державної прикордонної служби України. Метою тренувань була перевірка сил і засобів, що залучаються до виконання завдань посилення охорони та оборони важливих морських об’єктів, а також налагодження взаємодії під час спільного виконання завдань… За легендою тренувань, було виявлено рух неозначених надводних об’єктів в українських територіальних водах. Із метою попередження незаконного захоплення елементів економічної інфраструктури України у Чорному морі перед військовими було поставлено завдання з розвідки, висування сил і засобів, десантування, посилення охорони та відбиття нападу умовного противника з виконанням практичних бойових стрільб», – повідомили в ВМС.

При цьому в повідомленні наголосили: «Слід зазначити, що тренування відбулось раптово, без попереджень, що дало можливість фактично оцінити підготовку особового складу до будь-яких ситуацій, пов’язаних із забезпеченням оборони, територіальної цілісності та недоторканності України».

Останнім часом лунають попередження про ймовірність нової агресії Росії проти України, цього разу з південного напрямку – з окупованого Криму і Чорного й Азовського морів. Українські військові й посадовці у відповідь кажуть, що не бачать ознак підготовки до таких дій, але завжди готові в разі потреби дати відсіч.