Росія вивела в Чорне море ще два ракетоносії – Сили оборони півдня

Росія збільшила корабельне угруповання в Чорному морі, вивівши в море ще два ракетоносії, повідомляють в телеграмі Сили оборони півдня.



«Ворог не припиняє маневри корабельного угруповання і системно підвищує рівень напруги. В Чорному морі знов збільшено корабельне угруповання до 11 одиниць та додано на бойове чергування ракетоносії», – йдеться у повідомленні.

За даними українських військових, наразі в Чорному морі перебувають 2 надводних та 2 підводних ракетоносії, сумарний залп «Калібрів» може сягати 24 ракет.



Сили оборони попереджають, що рівень ракетної загрози є надзвичайно високим.

Вранці 28 січня повідомлялось про два російські ракетоносії із загальним залпом до 8 крилатих ракет.

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Раніше командувач Військово-морських сил України віцеадмірала Олексій Неїжпапа в інтерв’ю «Українській правді» заявив, що кораблі під прапором Військово-морського флоту Росії будуть «законними цілями» для України у будь-якому місці світового океану.

26 грудня внаслідок удару українських сил по порту Феодосії в окупованому Криму, за даними української сторони і британської розвідки, був знищений російський великий десантний корабель «Новочеркаськ».