ВМС: Росія вивела половину своїх ракетоносіїв з Чорного моря, але ракетна небезпека зберігається

У Чорному морі Росія тримає шість кораблів, серед яких – два носії «Калібрів» із загальним залпом до 8 крилатих ракет, повідомили у телеграмі вранці 28 січня Військово-морські сили ЗСУ.

За даними ВМС, в Азовському морі перебуває один російський корабель, а в Середземному морі два кораблі, серед яких є носій «Калібрів», загальний залп до 8 ракет.

Як уточнюють Сили оборони півдня, Росія завела два надводних ракетоносії в пункти базування, але два підводних човни, спорядженням до 8 «Калібрів», продовжують підтримувати рівень ракетної небезпеки на позначці «дуже високий».

Ввечері 27 січня повідомлялося, що Росія тримає у Чорному морі чотири ракетоносії: два підводних і два надводних, напоготові могли бути 24 «Калібри».

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Раніше командувач Військово-морських сил України віцеадмірала Олексій Неїжпапа в інтерв’ю «Українській правді» заявив, що кораблі під прапором Військово-морського флоту Росії будуть «законними цілями» для України у будь-якому місці світового океану.

26 грудня внаслідок удару українських сил по порту Феодосії в окупованому Криму, за даними української сторони і британської розвідки, був знищений російський великий десантний корабель «Новочеркаськ».